Vimar, azienda vicentina di domotica ed elettrotecnica, ha oggi presentato un nuovo termostato dalle funzioni smart. Il settore della domotica è in crescente evoluzione e le richieste dei consumatori diventano sempre più complicate da assecondare. Vimar con questo nuovo prodotto dimostra di essere attenta in particolare alla fruibilità, la facilità di utilizzo e integrazione con gli assistenti vocali che tutti noi ben conosciamo.

Presente e futuro si incontrano in un unico prodotto

Grazie al classico controllo a rotella, coadiuvato da un display LED, il termostato può essere utilizzato in maniera diretta, come qualsiasi altro termoregolatore. Oltre a questo, il nuovo termostato è in grado di lavorare wireless con connettività bluetooth e WiFi, che gli permettono di comunicare con i nostri smartphone ed essere integrati nei sistemi smart di Vimar (Idea, Plana, Arkè ed altri).

La gestione della temperatura della casa o di più stanze (con la possibilità, avendone più di uno, di creare più zone) viene integrata con il controllo delle luci, la movimentazione delle tapparelle e la gestione generale dell’energia, creando così un sistema completo, gestibile in locale o da remoto.

Il sistema viene controllato grazie all’applicazione App VIEW grazie alla quale è possibile programmare fasce orarie di temperatura in base alle proprie esigenze. È presente anche l’integrazione con gli assistenti vocali ed altri servizi tramite IFTTT che, insieme alle altre funzioni viste finora, garantirà una maggior efficienza energetica della casa, riscaldando e raffrescando solo al bisogno.

Naturalmente il termostato è disponibile anche in versione stand-alone, nel caso debba essere inserito in impianti tradizionali. Le funzioni sono in gran parte quelle di qualsiasi altro termostato con l’aggiunta di 4 tasti che gestiscono 4 comandi rapidi. Lo schermo LED ha la possibilità di scegliere 3 livelli di luminosità, che ne garantiscono un’ottima usabilità in qualsiasi situazione di luce.

Una novità davvero interessante riguarda la possibilità di monitorare le proprie finestre o in generale i varchi, tramite il contatto magnetico connesso, il quale può anche inviare notifiche, attivare scenari o sospendere l’impianto di termoregolazione nel caso rilevasse una finestra o una porta aperta. In questo modo riusciremo sempre a risparmiare energia in maniera efficace e senza sforzi.

Una proposta interessante da parte di Vimar che si conferma azienda dedita a una domotica smart e semplice da usare. Di seguito il link per l’app Android Vimar VIEW: