Non è trascorso molto tempo dal lancio di realme 7 5G. Il medio-gamma 5G per tutti di casa realme ha debuttato nel mese di novembre, proponendosi come buona alternativa per chi è alla ricerca di un nuovo dispositivo che sia compatibile con le reti di quinta generazione, senza però dover spendere una fortuna. Del resto, è uno smartphone che non eccelle particolarmente in nulla, ma è comunque capace di supportare appieno l’utente nelle sue attività quotidiane.

realme ha pensato di dare a questo smartphone un piccolo upgrade, ma ha scelto di renderlo un’esclusiva TIM. A partire da questo mese, infatti, sarà disponibile presso i negozi TIM e sul sito ufficiale dell’operatore il nuovo realme 7 5G nella colorazione Baltic Blue e nella configurazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Lo smartphone è proposto a un prezzo di listino di 279,90 euro, ma l’operatore blu offre diverse opzioni di rateizzazione con anticipo zero a 9 euro al mese per 30 mesi.

TIM ha pensato di premiare gli utenti che acquisteranno il nuovo realme 7 5G con una promozione: per tre mesi, i Giga della propria offerta verranno abilitati gratuitamente per navigare sulla Rete 5G di TIM. Al termine dei tre mesi, l’utente potrà scegliere se rinnovare l’offerta per 5 euro al mese.

realme 7 5G in breve

Se siete alla ricerca di uno smartphone 5G e non siete troppo esigenti, realme 7 5G potrebbe davvero fare al caso vostro. Questo sfoggia un ampio display IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione di 1080 x 2400 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto la sua scocca si nasconde un SoC MediaTek Dimensity 8000U accompagnato da GPU Mali-G57 MC3, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD. Una configurazione più che adatta per soddisfare le esigenze quotidiane, che si tratti di un semplice uso Social o di qualcosa di più impegnativo, come il gaming.

Buono anche il comparto fotografico, che si compone di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP, una lente macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera interna è da 16 MP. Ci sono tante modalità di scatto e la possibilità di girare video selfie a 1080p e 30fps.

Tra le altre caratteristiche: WiFi dual band, Bluetooth 5.0, jack per le cuffie da 3,5 mm, sensore di impronte digitali montato lateralmente e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30 W, per il 100% dell’autonomia in 65 minuti di ricarica.