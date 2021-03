Uno dei “punti deboli” di OnePlus Band è legato alla mancanza di un adeguato supporto all’integrazione con app di terze parti, ma sembra proprio che la casa cinese stia rimediando: con l’aggiornamento dell’app OnePlus Health la smartband può ora sincronizzare i dati con Google Fit.

Novità aggiornamento OnePlus Health 1.3.2: arriva Google Fit

OnePlus Band si appoggia agli smartphone Android attraverso l’applicazione OnePlus Health, che si aggiorna in queste ore alla versione 1.3.2: la principale novità è legata al supporto ai servizi di terze parti, più precisamente a Google Fit. Con l’ultimo update i dati della smartband possono infatti essere sincronizzati con l’app di Big G.

Per gestire la condivisione si possono seguire le indicazioni fornite all’apertura dell’app, oppure ci si può recare nelle impostazioni di quest’ultima (anche per disattivarla in futuro, eventualmente). Tutto questo quando e se sarà possibile acquistare la smartband in Italia, visto che per ora è stata lanciata in India.

Come aggiornare OnePlus Health

OnePlus Band non è ancora disponibile in Italia e l’app OnePlus Health la segue a ruota, non risultando per il momento installabile dal Google Play Store. In ogni caso vi lasciamo al solito badge se volete dare un’occhiata all’applicazione. Sareste disposti ad acquistare la smartband OnePlus nel caso venisse commercializzata nel nostro Paese?

