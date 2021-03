Nothing, la nuova azienda tecnologica fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus), ha presentato un nuovo render che mostra il linguaggio di design scelto per i propri prodotti da Tom Howard, capo appunto del reparto design della compagnia e ai vertici di Teenage Engineering.

Il primo prodotto di Nothing sarà una cuffia true wireless, che dovrebbe debuttare questa estate. Concept 1 quindi dovrebbe mostrare a grandi linee il design di queste nuove cuffie, anche se di fatto un device di queste esatte fattezze non vedrà mai la luce. Nothing ha dichiarato che questo è un esempio dei principi di design che saranno usati dall’azienda in futuro, e che ci sono comunque degli elementi che potranno essere visti sulle cuffie in arrivo questa estate.

I concetti di design che guidano l’azienda

Nothing Concept 1 probabilmente non esiste nemmeno come device fisico, il suo render però verrà usato come ispirazione per i prossimi prodotti. Nothing descrive questo concept come l’incarnazione di tre elementi di design fondamentali: leggerezza, semplicità e intramontabilità.

La traduzione di questi termini di design che a volte possono sembrare un po’ privi di significato, secondo Nothing, consiste nell’eliminazione di qualsiasi branding non necessario sulla scocca del device e l’uso di materiali trasparenti. Inoltre l’azienda sostiene di aver preso ispirazione per lo sviluppo di questo concept dalle forme di “una pipa della nonna” che rappresenta qualcosa di familiare per l’utente.

Come detto, Nothing Concept 1 vuole rappresentare la filosofia di design della compagnia e non è limitato esclusivamente al disegno di una cuffia. L’azienda tramite la trasparenza si prefigge di “portare la tecnologia più vicino alle persone” con prodotti dall’aspetto familiare ma che non diventano mai obsoleti (a livello di disegno) negli anni.

Nothing ha aggiunto di non vedere l’ora di mostrare al pubblico come questo linguaggio progettuale prenderà vita e forma attraverso i primi prodotti in arrivo per questa estate. Attendiamo sicuramente con grande curiosità.