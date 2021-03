Il team di sviluppatori di Google è impegnato in un costante lavoro di miglioramento delle varie applicazioni che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e tra quelle che presto potranno contare su nuove feature vi sono anche Google Calendar e YouTube.

Google Calendar ha una nuova visualizzazione per gli appuntamenti brevi

Iniziando da Google Calendar, il colosso di Mountain View ha deciso di introdurre una nuova visualizzazione dedicata agli appuntamenti brevi, ossia tutti quelli che hanno una durata che non supera i 30 minuti.

In virtù di tale novità, gli appuntamenti più brevi saranno visualizzati più piccoli, così da permettere agli utenti di farsi un’idea della propria giornata con un rapido sguardo.

Al momento non è chiaro se tale feature sia ancora in fase di test o se sia già stata rilasciata per tutti (Google non ha annunciato ufficialmente la sua introduzione ma alcuni utenti l’hanno già ricevuta).

Pare che l’implementazione avvenga con un aggiornamento lato server ma, se desiderate scaricare l’ultima versione disponibile di Google Calendar, potete farlo attraverso il seguente badge:

YouTube per Android si prepara a introdurre una nuova feature

Può capitare di imbattersi in un video su YouTube che si desidera guardare in loop senza soluzione di continuità ma ad oggi ciò non è possibile in modo automatico.

Il team di sviluppatori di YouTube, tuttavia, sarebbe al lavoro per implementare tale possibilità, almeno ciò è quanto emerge da alcune stringhe scovate dallo staff di XDA Developers nel codice della versione 16.09.34 dell’app YouTube per Android.

Ricordiamo che al momento su Android è possibile riprodurre in loop soltanto le playlist, il che significa che l’unico modo per riprodurre in loop un singolo video è aggiungerlo ad una playlist.

Stando alle nuove stringhe, Google dovrebbe introdurre un apposito tasto dedicato al loop nell’interfaccia dei controlli di riproduzione video. Purtroppo allo stato attuale non vi sono indicazioni su quando ciò potrebbe avvenire.

Potete scaricare l’ultima versione di YouTube per Android dal Google Play Store: