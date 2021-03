Sensor Tower ha pubblicato la classifica dei maggiori produttori di applicazioni relativa al mese di febbraio 2021. Prendendo in considerazione il volume di download delle app sviluppate dai maggiori produttori al mondo, si scopre che Google si posiziona al primo posto della classifica di febbraio 2021 con 227 milioni di installazioni.

Google comanda tutte le classifiche

Al secondo posto troviamo poi Facebook con più di 138 milioni di installazioni, seguito poi da Voodoo, Bytedance (l’azienda di TikTok) e AppLovin. Il gigante di Mountain View si piazza in cima alla classifica dei download anche per l’App Store di Apple che per il Google Play Store. Non desta sorpresa notare che Google capeggi le tre classifiche più importanti per quanto riguarda i volumi di download; del resto le applicazioni sviluppate da Big G sono fra le più utilizzate su Android e iOS.

Se, infatti, si prendono in considerazione applicazioni come Gmail, ricerca Google, Google Meet, Google Foto e tante altre, si arriva facilmente a scoprire il perché le soluzioni dell’azienda siano fra le più scaricate. Infine, è molto interessante notare che Microsoft si piazza solo decima nella classifica dei download generali e appena settima in quella relativa all’App Store, mentre invece nel Play Store non compare nemmeno fra le prime dieci.