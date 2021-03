Very Mobile celebra le donne: ricarica omaggio con la promo 8 Marzo con Cashback

Oggi, 8 marzo 2021, si celebra la Giornata internazionale della donna e Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, ha scelto di farlo con una promozione dedicata dal titolo “8 Marzo con Cashback“.

Il banner sul sito ufficiale del noto operatore virtuale recita testualmente: «Oggi ci tingiamo di rosa per celebrare le donne. In più regaliamo una ricarica omaggio pari al costo mensile dell’offerta a chi arriva da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri. Uomini inclusi!».

Insomma, il contenuto dell’iniziativa è presto detto: oltre al gesto di tingere di rosa il proprio sito a fini celebrativi, Very Mobile mette a disposizione, in promozione, una ricarica omaggio di ammontare pari al costo mensile dell’offerta per tutti i clienti che arrivino con portabilità da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e vari operatori virtuali (BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU).

Si tratta di fatto di una riproposizione della già nota Promo Cashback e le offerte alle quali si applica sono le seguenti:

Very 4,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati 4G a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto.

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati 4G a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto. Very 6,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100GB di traffico dati 4G a 6,99 euro al mese. Ecco il link diretto.

Per le altre offerte del listino di Very Mobile, potete fare riferimento alla nostra pagina dedicata:

