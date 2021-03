Oltre a celebrare in grande la Giornata internazionale della donna, Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo a cui appartiene peraltro il più noto WINDTRE, si impegna a facilitare la portabilità del numero da altro operatore consentendo di utilizzare una SIM Very già attiva.

Con Very Mobile la portabilità si può richiedere più volte sulla stessa SIM

Cosa significa? E’ possibile richiedere, direttamente dall’applicazione ufficiale, la portabilità del numero da altro gestore, andando a “sovrascrivere” l’attuale numero della SIM Very Mobile già attiva, su cui verrà effettuata la portabilità della numerazione da altro operatore e senza attivare, come al solito, una nuova SIM. In più, dopo circa un mese dalla prima richiesta, il cliente Very Mobile potrà effettuare una nuova richiesta di portabilità da un’altra numero di telefono mobile, da altro operatore, rinunciando al numero precedente.

Per poter effettuare la richiesta di portabilità su SIM attiva dall’app Very Mobile il cliente Very Mobile deve recarsi nella sezione “Offerta” e, nella schermata di riepilogo della propria offerta tariffaria, è presente il tasto “Porta il tuo numero in Very” e inserire il numero che si intende sovrascrivere sulla SIM già attiva.