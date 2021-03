Da ormai diversi mesi Samsung è impegnato a portare le novità della One UI 3.1 – presentata per la prima volta al lancio della gamma Samsung Galaxy S21 – sul maggior numero di device lanciati negli scorsi anni, tra cui la serie Samsung Galaxy S10. A fine febbraio, infatti, la compagnia sudcoreana lanciava l’aggiornamento alla One UI 3.1 per Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy S10e, ma sembra che alcuni utenti stiano sperimentando un grave bug alla componente telefonica.

La parte telefonica non funziona più

Si moltiplicano in rete le segnalazioni di chi incappa sempre più spesso nell’errore “com.android.phone has stopped” che di fatto non rende più disponibile la componente telefonica, con i gravi disagi che ne conseguono. Sebbene alcuni utenti abbiano provato a svuotare la cache per cercare di risolvere il problema, sembra che il bug in questione necessiti di un vero e proprio aggiornamento software per essere risolto una volta per tutte.

Se anche voi siete interessati dallo stesso bug, potete provare a svuotare la cache seguendo i seguenti passi:

entrare nel pannello delle Impostazioni > Applicazioni;

tappare l’icona di ricerca in alto a destra e cercare l’applicazione “Telefono”;

tappare sulla voce “Memoria archiviazione” e poi su “Svuota cache” in basso a destra;

tornare nel pannello Applicazioni e cercare l’app “Servizi SIM”;

tappare sulla voce “Memoria archiviazione” e poi su “Svuota cache” in basso a destra.

Al momento non ci sono indicazioni che l’aggiornamento alla One UI 3.1 per la famiglia Samsung Galaxy S10 stia causando problemi anche per i device presenti in Italia. In ogni caso è probabile che l’azienda sia già a conoscenza del problema e che il team di sviluppo stia lavorando al classico hot-fix per correggere il prima possibile il bug in questione.

Avete riscontrato qualche nuovo bug dopo l’aggiornamento all’ultima versione della One UI? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.