Il lancio di OnePlus 7 nel 2019 combaciò con l’arrivo della Fnatic Mode, ovvero una modalità da gaming con il branding della famosa organizzazione di eSport. L’arrivo della Open Beta 3 di OxygenOS 11 per la serie OnePlus 7, come scoperto dall’utente u/T1Az su Reddit, ha apportato qualche piccola novità proprio alla livello della Fnatic Mode.

La Fnatic Mode è stata rimpiazzata

OnePlus, senza aggiungere alcune comunicazione all’interno del changelog della nuova beta per OxygenOS 11, ha rinominato la Fnatic Mode in “Pro Gaming Mode“. I colleghi di XDA, interpellando l’azienda cinese sul cambiamento, ha ricevuto la seguente comunicazione ufficiale: “La partnership di OnePlus con Fnatic è giunta alla sua conclusione naturale e reciproca. Gli utenti dei dispositivi OnePlus che hanno apprezzato la nostra modalità Fnatic continueranno a ricevere le stesse funzionalità e capacità, ma con il nuovo nome Pro Gaming Mode. L’aggiornamento della denominazione passerà tra i dispositivi a partire dalla serie 6. Fnatic è stato un partner di supporto per OnePlus e non vediamo l’ora di poter collaborare di nuovo in futuro.”

La differenza tra la Fnatic Mode e la Pro Gaming Mode non dovrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni dello smartphone mentre si gioca: per entrambi i casi si tratta semplicemente di un nome commerciale scelto per motivi di marketing.