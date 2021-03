Nella giornata di oggi, 8 marzo 2021, MediaWorld – una delle catene nazionali di elettronica di consumo più attive sul fronte dello shopping online – ha dato il via alla una nuova iniziativa promozionale “Mega Sconti“, valida fino al 14 marzo e attiva esclusivamente sullo store online.

Prima di entrare nel merito delle offerte previste, è bene premettere che su tutta la selezione è possibile effettuare l’acquisto online e poi ritirare in modo gratuito in negozio.

Come al solito, inoltre, MediaWorld offre la possibilità del pagamento in 20 rate con finanziamento a tasso zero per tutti gli acquisti di importo superiore a 199 euro.

Offerte “Mega Sconti” di MediaWorld (8 – 14 marzo 2021)

Le offerte “Mega Sconti” di MediaWorld saranno attive nel periodo 8-14 marzo 2021 e comprendono tanti e vari prodotti. Ecco le più interessanti già suddivise per categoria.

Smartphone Android in offerta da MediaWorld

Wearable in offerta da MediaWorld

Altri prodotti in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte, comprensive anche di smart TV, notebook, PC da gaming ed elettrodomestici, sono disponibili al link sottostante:

Offerte “Mega Sconti” di MediaWorld (8 – 14 marzo 2021)

Potrebbe interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di marzo 2021