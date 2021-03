Xiaomi torna a stupire i suoi fan con una nuova promozione, che prende il via oggi sullo store online mi.com, che permette di ottenere fino al 49% di sconto rispetto al prezzo di listino. Grazie all’azione combinata della NO IVA Week e di altri sconti applicati dal colosso cinese, è davvero il momento per cambiare smartphone o per approfittare delle tantissime offerte a vostra disposizione.

La promozione è valida solo online e fino al 17 marzo, quindi avete tempo per pensare e decidere quale offerta faccia realmente al caso vostro.

Sconti e via l’IVA su questi prodotti

In attesa di scoprire i prezzi della serie Redmi Note 10, presentata la scorsa settimana, possiamo osservare un repentino calo di prezzo per le serie precedenti di Redmi e Redmi Note, ma anche i modelli della serie Mi 10, insieme a tantissimi prodotti dell’ecosistema Xiaomi, alcuni dei quali resi ancora più appetibili da ulteriori sconti. Ecco alcuni esempi:

Redmi 9T 5-64 GB a 163,85 euro invece di 199,90 euro

Redmi Note 9T 4-64 GB a 196,64 euro invece di 269,90 euro

Redmi Note 9T 4-128 GB a 229,43 euro invece di 299,90 euro

POCO X3 NFC 6-64 GB a 163,85 euro invece di 229,90 euro

POCO X3 NFC 6-128 GB a 221,23 euro invece di 269,90 euro

POCO M3 4-64 GB a 106,48 euro invece di 159,90 euro

POCO M3 4-128 GB a 131,07 euro invece di 179,90 euro

Xiaomi Mi 10T Lite 6-64 GB a 221,23 euro invece di 299,90 euro

Xiaomi Mi 10T 6-128 GB a 385,16 euro invece di 499,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-128 GB a 467, 13 euro invece di 599,90 euro

Xiaomi Mi 10T Pro 8-256 GB a 516,31 euro invece di 649,90 euro

Xiaomi Mi 10 Pro a 786,80 euro invece di 999,90 euro

Redmi Note 9 Pro 6-64 GB a 188,44 euro invece di 269,90 euro

Redmi 9C 2-32 GB a 98,28 euro invece di 149,90 euro

Xiaomi Mi Router 4C a 9,83 euro invece di 19,99 euro

Xiaomi Mi Body Composition Scale 28,68 euro invece di 34,99 euro

Xiaomi Mi wireless charging stand 20W a 20,48 euro invece di 29,99 euro

Redmi Power bank 20.000 W 18 watt a 17,20 euro invece di 24,99 euro

Ricordiamo inoltre che il 10 marzo, e solo per 24 ore, avrete la possibilità di acquistare Xiaomi Mi TV Q1 da 75 pollici a 999 euro invece di 1.299 euro, con Android TV 10, schermo QLED 4K e MEMC a 120 Hz. Non vi resta che visitare la pagina dedicata alla promozione che è raggiungibile al link sottostante:

NO IVA Week 22% su mi.com