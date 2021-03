Xiaomi ha da poco lanciato due nuovi flagship: Xiaomi Mi 11 5G e la serie Redmi K 40. Entrambi gli smartphone sono stati ampiamente apprezzati da utenti e critica e in particolare il Mi 11 5G ha decretato la definitiva entrata negli smartphone di altissima qualità da parte di Xiaomi.

Xiaomi Mi 11 5G, infatti, ha da subito ben impressionato soprattutto per le sue doti hardware. In particolare la sua fotocamera e la ricarica rapida sono aspetti che hanno elevato il device nel novero degli smartphone top di gamma premium. A quanto pare però il Mi 11 5G non sarà l’unico flagship di quest’anno in quanto sarebbe in arrivo, per la seconda metà dell’anno, un nuovo smartphone dalla ricarica a 200 W.

Un blogger piuttosto famoso sulla piattaforma cinese Weibo ha infatti diffuso un rumor che vede come protagonista uno smartphone Xiaomi che arriverà a ben 200 W per la ricarica rapida. Molto probabilmente sarà il primo smartphone al mondo dotato di tale tecnologia e seguirà le orme di smartphone come il Mi 10 Ultra, sempre di Xiaomi, che al momento detiene il primato di smartphone dalla ricarica più rapida dell’azienda cinese. In effetti, al momento, nemmeno il M11 5G e il futuro M11 Pro 5G sembrano essere in grado di spodestare l’ottimo Mi 10 Ultra, che tanto ha impressionato a metà dello scorso anno.

Potrebbe trattarsi di Xiaomi Mi Mix 4

A questo punto una domanda può sorgere spontanea: quale sarà il device che porterà con sè una specifica così impressionante? Non ci sono certezze a riguardo dato che nessun nome è venuto a galla dalla fonte cinese ma è lecito pensare che possa trattarsi di Xiaomi Mi Mix 4. La serie Mix non vede il rilascio di un nuovo device da molto tempo ed essendo da sempre la punta di diamante della gamma Xiaomi, di solito porta con sé alcune innovazioni tecnologiche.

Oltre alla ricarica da 200W infatti, il nuovo device potrebbe disporre di una fotocamera frontale sotto lo schermo, dato che Xiaomi sta da tempo affinando la tecnologia per renderla più efficace e meno prona a difetti. La resa fotografica di questa tecnologia non è al momento il suo punto di forza ma Xiaomi pare sia al lavoro per risolvere il problema e renderla la soluzione definitiva a notch, punch-hole e fotocamere motorizzate.

Il futuro di Xiaomi sembra sempre più roseo e noi non vediamo l’ora di vedere cosa ci offrirà il gigante tech cinese.

