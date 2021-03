A partire dallo scorso 5 marzo 2021, ho. Mobile, second brand di Vodafone, ha aggiornato le offerte tariffarie disponibili sul proprio sito. L’offerta da 5,99 euro, ad esempio, torna ad essere attivabile dagli utenti provenienti da Iliad, mentre la nuova offerta da 7,99 euro tenta chi proviene da Fastweb, Iliad e altri operatori MVNO. Scopriamo quali sono le novità del portfolio dell’azienda a partire dalle offerte più economiche.

Le nuove offerte di ho. Mobile

ho. 5,99, disponibile a questo link, propone ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 5,99 euro al mese con 0,99 euro di attivazione. L’offerta è valida per chi proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori MVNO.

ho. 7,99 euro, disponibile a questo link, è la nuova offerta che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 7,99 euro al mese per i nuovi clienti ho. Mobile che fanno richiesta di portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni MVNO.

ho. 8,99, disponibile a questo link, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 8,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 9,99 euro. L’offerta è valida per chi attiva un nuovo numero o per i clienti provenienti da Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom.

ho. 12,99, disponibile a questo link, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 12,99 euro al mese con costo di attivazione pari a 9 euro a cui va aggiunto il costo della SIM pari a 0,99 euro. L’offerta è valida in portabilità per chi proviene da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile.

ho. Solo dati 100 giga, disponibile a questo link, offre 5 minuti di traffico voce su tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 5 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico su rete 4G Vodafone a 12,99 euro al mese. Chi è alla ricerca di un bundle più corposo, può attivare ho. Solo dati 200 giga che offre 5 minuti di traffico voce su tutti i numeri nazionali su rete fissa e mobile, 5 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico su rete 4G Vodafone a 19,99 euro al mese.

Infine, la vecchia offerta ho. 9,99 con 100 GB di traffico non è più disponibile.

