La TV è generalmente lo schermo più grande e condiviso nelle case e Google ha in programma di trovare sempre più modi per rendere Google TV un’esperienza adatta per tutti i membri della famiglia.

Con l’introduzione dei profili per bambini ora è possibile impostare un profilo per ciascuno dei propri figli in modo semplice aggiungendo un account Google esistente per un bambino o creandone uno nuovo con solo il suo nome e la sua età.

I profili per bambini arrivano su Google TV

Ora i genitori sono in grado di trovare i loro programmi e film senza essere sopraffatti dai contenuti dei figli, ma allo stesso tempo possono gestire il tempo che i più piccoli hanno a disposizione per stare davanti alla TV e sapere che ciò che stanno guardando è appropriato per loro.