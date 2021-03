La scadenza si sta rapidamente avvicinando: molto presto Google impedirà ai device Android non certificati, dunque sprovvisti di una licenza ufficiale, di accedere ai propri servizi e dunque di utilizzare le proprie applicazioni.

Da fine marzo i primi probabili addii

Agli inizi dell’anno Google aveva annunciato un po’ a sorpresa che dopo marzo 2021 non avrebbe più consentito l’utilizzo delle proprie app su dispositivi Android non certificati. Le prime avvisaglie, nello specifico, avevano riguardato Google Duo e Google Messaggi: dai teardown delle rispettive app erano emersi degli indizi chiarissimi e, quanto meno per il primo, una deadline fissata al 31 marzo 2021.

Fino a questo momento Big G ha chiuso un occhio e tollerato l’installazione delle Google app per vie non ufficiali e non ha mai sbattuto la porta in faccia agli utenti con custom ROM o ai device Huawei privi dei Google Play Services in seguito al ban da parte degli USA. Presto però non sarà più così: alla scadenza mancano appena tre settimane e gli utenti con device non in regola con le licenze faranno bene a sfruttare questo tempo per salvare dati e cronologia.

Questi cambiamenti potrebbero costituire l’ennesimo colpo durissimo per Huawei e dovrebbero toccare anche le varianti cinesi degli smartphone Xiaomi, che sono ufficialmente privi di licenza.

La novità dovrebbe riguardare in un primo momento poche applicazioni, come appunto Messaggi e Duo, ma non è escluso che Google possa fare lo stesso anche con servizi ben più popolari e importanti come ad esempio Gmail.

Insomma, i segnali lanciati dimostrano la chiara volontà di Google di chiudere il proprio ecosistema.

Continuate a seguirci per non perdervi tutti i futuri aggiornamenti sulla questione – incluse eventuali comunicazioni ufficiali di Big G – e fateci sapere che cosa ne pensate nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Con quest’app è semplicissimo installare le Gapps su device Huawei e HONOR