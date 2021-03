Il team di WhatsApp sta lavorando duramente per offrire agli utenti di questa popolare soluzione di messaggistica istantanea multi-piattaforma un servizio sempre migliore e tra le fetaure che sta testando vi è anche quella che prevede la possibilità di fare scomparire i messaggi inviati dopo 24 ore.

A rivelarlo è stato lo staff di WABetaInfo con un messaggio su Twitter, con il quale tuttavia non fornisce informazioni su quanto avanzato sia questo test né se riguardi anche degli utenti “normali” o se sia al momento limitato soltanto al team di sviluppatori.

WhatsApp sta testando una nuova feature di cancellazione automatica

Questa nuova feature arriva dopo che WhatsApp ha iniziato a testare quella che consente agli utenti di fare scomparire le immagini e che si basa su una funzionalità che ha reso Snapchat molto popolare alcuni anni fa.

Per quanto riguarda la feature che consente di cancellare automaticamente i messaggi dopo 24 ore, se è attivata, comporta che alla scadenza prefissata i messaggi scompaiano e non possano più essere visualizzati né da chi li ha inviati né da chi li ha ricevuti (dovrebbe avere un funzionamento simile a quello relativo alla feature di eliminazione automatica dopo 7 giorni).

Purtroppo allo stato attuale non abbiamo alcuna informazione sui progetti del team di sviluppatori di WhatsApp e non possiamo nemmeno essere certi che tale feature sarà effettivamente implementata per tutti gli utenti con una prossima versione dell’applicazione (o attraverso un aggiornamento lato server).

Ricordiamo che nei giorni scorsi questo servizio si è arricchito di una feature attesa da tanti utenti come la possibilità di effettuare video chiamate anche attraverso il client desktop (possibilità che al momento è riservata alle chat singole).

Come scaricare l’app

Potete scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: