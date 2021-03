Così come previsto, giovedì 4 marzo Redmi ha presentato ufficialmente l’attesa serie di smartphone di fascia media Redmi Note 10, che in India potrà contare su tre modelli (“base”, “Pro” e “Pro Max”) mentre in Europa addirittura su quattro (Redmi Note 10, Note 10S, Note 10 Pro e Note 10 5G).

In attesa dell’esordio sul mercato, Xiaomi ha deciso di pubblicare un teardown ufficiale di Redmi Note 10 Pro e Pro Max, mostrandoci così come il team di ingegneri sia riuscito a includere le varie componenti all’interno della scocca dello smartphone e dove si trovino quelle che probabilmente stuzzicano di più la curiosità di appassionati e addetti al lavori.

Il video teardown ufficiale di Redmi Note 10 Pro Max

Ci riferiamo, ad esempio, al comparto fotografico posteriore, forte di un sensore principale da 108 megapixel (nella variante Pro è da 64 megapixel), supportato da un sensore ultra grandangolare (da 8 megapixel), uno per gli scatti macro (da 5 megapixel) e uno per il calcolo della profondità (da 2 megapixel).

Tra le altre parti su cui si sofferma il team di Xiaomi vi sono il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali (integrato nel tasto di accensione/sblocco), l’ingresso jack audio, il trasmettitore ad infrarossi, il processore (Qualcomm Snapdragon 732G), il modulo RAM LPDDR4X (da 6 GB o 8 GB), il lettore della SIM card, la batteria (da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W), gli altoparlanti, la porta USB Type-C e, ovviamente, il display AMOLED da 6,67 pollici (con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz).

Non ci resta altro da fare che lasciarvi al video pubblicato da Xiaomi e dedicato al teardown di Redmi Note 10 Pro (e Pro Max). Buona visione:

Ricordiamo che a partire da domani sarà possibile acquistare in anteprima Redmi Note 10 e Note 10 Pro anche in Italia con prezzi a partire rispettivamente da 154 euro e 224 euro.

