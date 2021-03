L’esperienza di casting di YouTube su una TV collegata a Chromecast è sostanzialmente rimasta invariata negli ultimi anni e pare che il team di Google abbia deciso di introdurre qualche piccola novità da questo punto di vista attraverso un’app YouTube per Chromecast che ricorda quella pensata per i dispositivi Android TV.

Storicamente, la trasmissione di un video dal proprio telefono a un televisore collegato a Chromecast carica solo un lettore video che fornisce i dettagli di base nell’angolo in basso a sinistra (come il nome del canale, il numero di visualizzazioni, la data e l’ora) e, una volta completato il filmato, si torna a una schermata iniziale “Pronto per la visione” con le istruzioni.

Come cambia l’app di YouTube per Chromecast

Ebbene, alcuni utenti hanno avuto modo di godere di un’esperienza radicalmente diversa che inizia con un telecomando che appare nell’app YouTube per dispositivi mobile: il player visualizzato su Chromecast consente agli utenti di modificare la risoluzione e i sottotitoli, accedere alle “Statistiche per nerd” e aggiungere nuovi video alla coda/playlist.

Inoltre, invece di essere portati alla schermata iniziale alla conclusione del video, gli utenti visualizzano una schermata con suggerimenti su cosa guardare dopo, come avviene su Android TV.

In sostanza, con questa nuova applicazione Google offre un’esperienza molto più piacevole e coinvolgente, in particolare grazie ai controlli del lettore, migliorando nel complesso l’offerta dei suoi dongle di streaming, che si confermano una soluzione estremamente conveniente per sfruttare gli innegabili vantaggi garantiti dalla fruizione dello schermo più grande di una TV rispetto a quello di uno smartphone.

Questa nuova applicazione di YouTube per Chromecast è ancora in fase di test e non è più disponibile nemmeno per gli utenti che hanno avuto modo di provarla. Probabilmente sarà messa a disposizione di tutti (resta da capire se supporterà tutte le generazioni di Chromecast) nel corso delle prossime settimane.