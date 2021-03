I buoni regalo Amazon sono uno degli omaggi più allettanti utilizzati dalle compagnie per attirare nuovi clienti. Non fa eccezione ING che è pronta a regalarvi fino a 50 euro in buoni Amazon a fronte dell’apertura di un Conto Corrente Arancio.

Zero vincoli, zero spese

La promozione è relativa all’apertura di un Conto Corrente Arancio, da effettuare entro l’8 marzo 2021, utilizzando il link che vi lasciamo a fine pagina. Grazie al modulo Zero Vincoli incluso nella promozione potrete avere un conto corrente senza alcun costo. Accreditando lo stipendio, la pensione, o garantendo entrate per almeno 1.000 euro al mese, non dovrete pagare nemmeno il canone mensile, fissato a 2 euro.

Grazie a questa opzione non avrete commissioni sul prelievo di contante in Italia e in Europa, sui bonifici SEPA online fino a 50.000 euro, così come su quelli effettuati in filiale o al telefono, e avrete un blocchetto degli assegni gratuiti ogni anno. È incluso anche il rilascio di una carta di debito Mastercard e non avrete alcun canone per l’utilizzo dell’home banking, sia da PC che da smartphone. Potete trovare il foglio informativo, che riepiloga le condizioni e i servizi inclusi, a questo indirizzo.

Come ottenere i 50 euro

Come fare dunque per ottenere fino a 50 euro in buoni regalo da utilizzare su Amazon? È davvero molto semplice, e anche in questo caso non sarà necessario sostenere alcun costo. Sono tre i passaggi da seguire, e gli ultimi due vi porteranno un buono regalo da 25 euro ciascuno da spendere su Amaozn.it.

Va segnalato che Amazon non è in alcun modo sponsor dell’iniziativa, che fa capo esclusivamente a ING Italia. L’utilizzo dei buoni regalo è inoltre regolamentato dalle condizioni di utilizzo, che potete consultare integralmente a questo indirizzo.

Il primo passo da seguire è quello di attivare, entro l’8 marzo 2021, un Conto Corrente Arancio, utilizzando il link che trovate qui sotto. Dovrete attivarlo entro il 31 marzo effettuando un bonifico o un versamento di qualsiasi importo, ottenendo in questo modo il primo dei buoni regalo da 25 euro. Per ottenere il secondo buono dovrete accreditare il vostro stipendio, o la pensione, entro il 30 giugno 2021.

Tutto molto semplice quindi, con le operazioni che possono essere effettuate comodamente online, dal computer di casa, senza che sia necessario recarsi in alcuna filiale, e senza spendere un solo centesimo. Vi basta utilizzare il link sottostante e seguire la procedura guidata:

