Il team di Google ha fornito nelle scorse ore un update sullo stato della latenza audio su Android con l’obiettivo di incoraggiare gli sviluppatori che hanno rallentato la realizzazione di un’applicazione in questa categoria.

Questo sforzo è il risultato di una collaborazione tra Google ed i vari produttori di smartphone per ridurre la latenza audio che va ormai avanti da quattro anni: nel 2017, infatti, con Android 8.0 veniva introdotto l’API AAudio e con la versione 8.1 dell’OS arrivavano dei miglioramenti per ridurre la latenza in caso di utilizzo in combinazione con un HAL e driver che supportano MMAP.

I miglioramenti della latenza audio su Android dal 2017

Un importante traguardo in questo continuo processo di miglioramento è stato raggiunto con Google Pixel 3a, che nel 2019 è stato il primo smartphone Android a poter vantare una latenza audio di 10 ms.

Il team di Google ci tiene a precisare che la latenza media dei telefoni Android più popolari è scesa a meno di 40 ms, un risultato che rientra nell’intervallo richiesto per le applicazioni in tempo reale.

I progressi compiuti in questo campo sono ancora più evidenti se si paragona l’attuale latenza media degli smartphone Android (pari a 39 ms) con quella di gennaio 2017 (109 ms) e se si considera che quattro anni fa c’era una differenza di 222 ms tra i valori più alti e più bassi tra i telefoni più popolari mentre ora tale valore è sceso ad appena 28 ms.

I miglioramenti sono ancora più impressionanti se si tiene conto del fatto che ora ci sono più produttori nell’elenco degli smartphone più popolari rispetto al 2017 (quando ve n’era soltanto uno) ed inoltre molti dei dispositivi di cui si tiene conto non sono modelli di fascia alta.

Ed anche dal punto di vista della latenza tap-to-one (ossia quella relativa al tempo impiegato dal tocco sullo schermo per sentire un suono) Android ha compiuto notevoli passi in avanti, tanto che ad oggi si attesta in media tra i 10 ms e i 35 ms, ben al di sotto di quella richiesta per la maggior parte delle applicazioni audio in tempo reale.

Potete trovare il post integrale di Google seguendo questo link.