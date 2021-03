La pandemia ha notevolmente stravolto le abitudini degli italiani sotto tanti punti di vista, anche quello legato ai pagamenti. Dove un tempo il contante rappresentava il metodo di pagamento prediletto per l’acquisto di beni, oggigiorno i sistemi contactless offrono la possibilità di concludere pagamenti senza rischi per la salute.

L’Italia è pronta ad un salto di qualità

Questo cambio di passo ha contribuito a posizionare il nostro Paese ai vertici della classifica per quanto riguarda i paesi più inclini ad una “cashless society“, ovvero una società in cui il contante viene completamente rimpiazzato da sistemi di pagamento digitali. Infatti, secondo una classifica stilata da MoneyTransfers.com nata a seguito di uno studio su 28.823 persone, di cui 1.010 in Italia, scopriamo che il nostro Paese si piazza in sesta posizione fra quelli più inclini ad una società completamente cashless.

Il 52% degli intervistati si è detto favorevole ad una società cashless e pronta ad abbandonare completamente i pagamenti in contante, portando così il nostro Paese al primo posto in Europa davanti a paesi notoriamente più avanzati del nostro da questo punto di vista. Alla domanda “Pensi che sarebbe positivo o negativo se il tuo Paese divenisse cashless, ovvero accettasse solo moneta in forma elettronica?“, paesi come la Germania (20%) e la Francia (18%), si sono detti non ancora pronti a questo passo.

Le forme di pagamenti considerate in questo studio come sistemi cashless sono bancomat, carte di credito, Google Pay, Apple Pay e altri sistemi; tutte forme di pagamento disponibili da tempo nel nostro Paese e ormai utilizzate quotidianamente da milioni di persone.