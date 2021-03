TIM tra offerte, promozione Samsung Galaxy A32 5G a rate e concorso TIM Unica

Sono giorni di fuoco per TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile nonché sponsor unico del Festival di Sanremo 2021: l’operatore sta provando a trarre il massimo da questa posizione attraverso il rilancio di numerose offerte, promozioni dedicate ad esempio per l’acquisto di smartphone a rate, e concorsi a premi.

Offerte TIM di marzo 2021: info e costi

Anche per il mese di marzo 2021, fino a nuovo avviso, rimarranno disponibili all’attivazione numerose offerte speciali di TIM, rivolte a specifici target di clienti e sottoscrivibili attraverso vari canali di vendita (online, negozi fisici, call center 119 e campagne di teleselling).

TIM Wonder

Non inedite ma aggiornate verso la fine del mese di gennaio, le offerte della gamma TIM Wonder sono in totale tre e sono tutte in formato operator attack, ovvero possono essere attivate, direttamente online, esclusivamente dai clienti rientranti in target specifici.

Le più interessanti sono le seguenti due:

TIM Wonder – Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa 9,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

– Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). TIM Wonder SIX – È attivabile dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. Costa 9,99 euro al mese e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

Ci sarebbe da aggiungere anche la TIM Wonder Four, ma coi suoi 18,99 euro al mese per minuti illimitati e 20 GB è ben poco consigliabile.

In tutti i casi viene compreso gratuitamente il piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese) e al momento della consegna bisogna versare 25 euro al corriere per la nuova SIM con 20 euro di traffico incluso.

Per attivare una di queste offerte vi basta recarvi al link seguente e selezionare l’operatore di provenienza:

Attiva le offerte TIM Wonder

TIM Super LE, Special LE, Special xTe

Le offerte TIM Super LE e Special LE sono nettamente più recenti, sono di tipo operator attack, costano 9,99 euro al mese e sono attivabili solo presso i negozi aderenti che abbiano le SIM TIM Limited Edition.

Ecco tutti i dettagli delle due offerte:

TIM Special Limited Edition è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Come detto, costa 9,99 euro al mese e offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (con formula 50 GB + 20 GB) di traffico dati 4G.

è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Come detto, costa 9,99 euro al mese e offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e (con formula 50 GB + 20 GB) di traffico dati 4G. TIM Super Limited Edition è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da FastWeb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full. Al prezzo di 9,99 euro al mese, include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G.

Entrambe le offerte includono nel prezzo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e il piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

In nessuno dei due casi sono previsti costi di attivazione, ma la SIM costa 10 euro e sono richiesti 10 euro per la prima ricarica necessaria a coprire il primo rinnovo dell’offerta.

Molte di queste caratteristiche sono comuni anche alla TIM Special xTe: l’offerta operator attack è attivabile dai clienti in arrivo da ho. Mobile, Lycamobile e altri operatori virtuali (tranne Kena Mobile e Very Mobile); comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo; include nel prezzo Lo Sai e Chiama Ora di TIM e il piano TIM Base e Chat; richiede 12 euro per l’attivazione e 10 euro per la SIM.

Offerte in teleselling

Nessun cambiamento per le offerte in teleselling:

TIM Gold Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile).

– chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati al costo di . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile). TIM Silver Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. È disponibile per i clienti provenienti da Fastweb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Accanto a queste permane l’offerta TIM Titanium, appetibile per i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very Mobile, ho. e Lycamobile. Al costo di 9,99 euro al mese, TIM Titanium offre minuti illimitati, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati.

Tutte e tre le offerte descritte sono accomunate anche dalla comprensione dei servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e del piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

Queste e altre offerte potrebbero essere proposte anche tramite il Servizio clienti 119.

Promo 5G gratis con Samsung Galaxy A32 5G

A fine febbraio vi avevamo illustrato al Promo 5G gratis e le novità per l’acquisto di smartphone a rate con TIM.

Le due promozioni trovano un punto d’incontro anche (ma non solo) in Samsung Galaxy A32 5G: acquistato a rate nei negozi TIM, il device dà diritto alla Promo 5G gratis, ovvero 3 mesi di prova gratuita del 5G di TIM, al termine dei quali il cliente è libero di decidere se disattivarlo o se mantenerlo attivo mediante la 5G ON XTe a 5 euro al mese.

Per quanto riguarda le condizioni d’acquisto dello smartphone, Samsung Galaxy A32 5G è disponibile a 5 euro al mese per 30 mesi, senza anticipo, con rata finale di 50 euro in caso di finanziamento TIMFin su carta di credito. In caso di acquisto con TIMFin e conto corrente bancario, lo stesso device costa 3 euro al mese per 30 mesi con 59 euro di anticipo e rata finale di 50 euro. In entrambi i casi, al termine dei 30 mesi la rata finale viene coperta da TIM.

Optando per la rateizzazione standard (senza finanziamento), il prezzo rimane quello solito di 8 euro al mese per 30 mesi (senza anticipo e rata finale).

L’attivazione di qualsiasi rateizzazione con TIM prevede un costo una tantum di 9,99 euro.

Concorso TIM Unica

Del concorso con TIM Unica lanciato in occasione del Festival di Sanremo 2021 vi abbiamo già parlato e per i dettagli essenziali vi rimandiamo al nostro articolo.

Oltre al metodo delle lettere magiche di cui vi abbiamo già parlato, esistono degli acceleratori per incrementare i gettoni a disposizione e quindi le possibilità di vincita: 10 gettoni extra cliccando sul banner nell’app MyTIM; 10 gettoni extra selezionando il banner tramite TIM Party; 5 gettoni extra seguendo le istruzioni nella pagina del concorso accessibile iscrivendosi alla Community We TIM; 5 gettoni extra inquadrando con il cellulare il QR code abbinato al concorso e presente nei punti vendita dell’operatore e sulle Panda rossa TIM; 1 gettone extra registrandosi al concorso dal sito web.

Il monte gettoni complessivo rappresenta il numero di volte che il cliente verrà inserito nel database per estrazioni giornaliere e premio finale.

Per ognuna delle prime 4 giornate di partecipazione, verranno estratti 372 vincitori e 100 riserve, mentre per la giornata del 6 marzo 2021 saranno scelti 355 vincitori e 100 riserve.

Per quanto riguarda i premi, per la fase instant win sono complessivamente 499 Google Nest Hub e 499 Google Nest Mini. Ecco i premi per valore decrescente previsti per le estrazioni basate sull’accumulo di gettoni per ogni serata:

1° estrazione una Suzuki Vitara Hybrid 1.4 TOP 4WD ALLGRIP;

2° estrazione un Frigorifero Samsung Family;

3° estrazione un Samsung Air Dresser;

4° estrazione un Samsung Dual Cook Flex NV75A6679RS/ET;

5° estrazione un Samsung AiControl QuickDrive;

Dalla 6° alla 45° estrazione Samsung Galaxy S21+ da 256 GB (40 pezzi);

46° estrazione un Samsung AiControl Hygene Dry;

47° estrazione un Samsung Cube;

Dalla 48° alla 67° estrazione Galaxy S20 FE 5G (20 pezzi);

Dalla 68°esima alla 72° estrazione Samsung Smart TV Crystal UHD 55” (5 pezzi);

Dalla 73° alla 122° estrazione Orologi Galaxy Watch3 da 45mm (50 pezzi);

Dalla 123° alla 132° estrazione Samsung Smart TV Crystal UHD 43” (10 pezzi);

Dalla 133° alla 272° estrazione smartphone Samsung Galaxy A32 5G da 256GB (140 pezzi);

Dalla 273° alla 322° estrazione le cuffie Samsung Galaxy Buds Live (50 pezzi);

Dalla 323° alla 332° estrazione palloni Serie A TIM memorabilia, per un totale di 10 unità);

Dalla 333° alla 352° estrazione buoni Valsoia del valore di 100 euro (totale di 20 unità);

Dal 353° alla 372° estrazione, infine, bundle con TIM Vision Box, TIM Vision Plus e Disney+ per 6 mesi (per un totale di 20 unità).

I premi basati sull’accumulo di gettoni che verranno estratti per l’ultima serata sono invece i seguenti:

dalla 1° alla 39° estrazione smartphone Samsung Galaxy S21+ 256GB (39 unità);

Dalla 40° alla 58° estrazione Samsung Galaxy S20 FE 5G (19 unità);

Dalla 59° alla 62° estrazione Samsung Smart TV Crystal UHD 55” (4 unità);

Dalla 63° alla 111° estrazione smartwatches Samsung Galaxy Watch 3 (45mm) LTE (49 unità);

Dalla 112° alla 120° estrazione (9 unità) Smart TV Samsung Crystal UHD 43”;

Dalla 121° alla 259° estrazione Samsung Galaxy A32 5G da 256GB (139 unità);

Dalla 260° alla 308° estrazione le cuffie Samsung Galaxy Buds Live (49 unità);

Dalla 308° alla 317° estrazione Pallone Serie A TIM memorabilia (9 unità);

Dalla 318° alla 336° estrazione 100 euro di buoni Valsoia (19 unità);

Dalla 337° alla 355° estrazione, infine, bundle con TIM Vision Box, TIM Vision Plus e Disney+ per 6 mesi (per un totale di 19 unità).

Il vincitore del Superpremio finale si aggiudicherà non soltanto una crociera di 365 giorni a tappe per 4 adulti (valore riportato 303.000 euro) a bordo di Costa Smeralda, ma anche un’unità di tutti i premi previsti.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del concorso.