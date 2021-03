Samsung e PayPal lanciano oggi una promozione niente male e valida fino al 31 di marzo 2021 che permette di acquistare Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G con uno sconto.

La promozione in questione permette di acquistare un Samsung Galaxy S21, in qualsiasi versione, sul negozio online di Samsung con uno sconto del 5% utilizzando come metodo di pagamento PayPal e il codice sconto PAYPALS21.

Promozione valida in Italia dal 1 Marzo 2021 al 31 Marzo 2021. Il voucher è valido solo per l’acquisto di Galaxy S21 (tutte le versioni). Il voucher non è cumulabile con il programma SAMSUNG VALUE. Il voucher non è utilizzabile se si sceglie come metodo di pagamento SAMSUNG SMART RENT. Il voucher non è cumulabile con altri voucher, sconti, con iniziative promozionali e manifestazioni a premi. Il voucher non è nominativo e quindi liberamente trasferibile.