In un mercato difficile e competitivo come quello della telefonia, Iliad continua a investire sulla rete di distribuzione fisica e, convinta che la strategia messa a punto possa rivelarsi vincente, oggi rende disponibile in tutta Italia nuovi punti Iliad Express per facilitare l’acquisto delle SIM da parte di nuovi clienti.

Iliad Express operativi in negozi Conad, Conforama e Il Gigante

Dopo aver reso operativi i punti acquisto presenti presso Esselunga, Finiper (Iper) e Aspiag (Despar, Eurospar, Interspar), adesso le SIM Iliad potranno essere acquistate in nuovi Iliad Express di ipermercati Conad, Conforama e Il Gigante. Per essere sicuri di trovare le SIM Iliad in un punto vendita di Esselunga, Finiper, Aspiag, Conad, Conforama e Il Gigante, conviene però recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e, nella sezione Iliad Store, verificare se ci sono Iliad Express “attivi”: quest’ultimi sono infatti indicati da un segnalino in nero che li distingue dagli altri canali di distribuzione, vale a dire Iliad Store (logo Iliad), Iliad Corner (pallino rosso) e Iliad Point (pallino grigio).

Occorre sottolineare che, ora come ora, tutti gli Iliad Express consentono di attivare l’interessante offerta Iliad Flash 100 5G, che prevede minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico internet in 2G, 3G, 4G e 5G (ovviamente dove c’è copertura) al costo di 9,99 euro al mese.