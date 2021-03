Fra i tanti servizi realizzati da Google e giornalmente utilizzati da svariati milioni di utenti, Google Foto è certamente uno di quelli più amati sia su dispositivi mobile che sul web. A proposito del client di Google Foto per il web, in queste ore scopriamo che il team di sviluppo del servizio sta aggiungendo alcune migliorie decisamente interessanti.

Due piccole novità ben accette

Entrando nello specifico, il client web inizia a fare posto all’arrivo delle scorciatoie “Esplora” e “Favoriti“. Per accedere alle scorciatoie basta semplicemente navigare all’indirizzo photos.google.com e cliccare sulle rispettive scorciatoie presenti nella sezione laterale dell’interfaccia. La scorciatoia che porta alla pagina “Esplora”, la cui funzionalità è direttamente collegata al pannello “Cerca” su dispositivi Android e iOS, guida l’utente all’interno di una nuova sezione in cui vengono proposti vari elementi su più righe.

In alto abbiamo le persone, più in basso i luoghi e, ancora più in fondo, le foto che ritraggono altri oggetti. Su ognuna di queste righe è poi presente il tasto rapido “View all” che espande la sezione per mostrare più elementi a schermo. L’altra novità riguarda l’arrivo della scorciatoia “Favoriti” all’interno della sezione Libreria. All’interno di essa è possibile visualizzare a colpo d’occhio tutte le foto che sono state flaggate con la stellina.

Ad oggi le due novità non sembrano essere disponibili qui da noi in Italia, ma è probabile che lo saranno a partire dalle prossime settimane.