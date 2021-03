Sulla scia delle numerose anticipazioni delle ultime settimane, realme ha annunciato oggi il suo nuovo flagship, uno smartphone con pochi compromessi caratterizzato come sempre da un ottimo prezzo di vendita, particolarmente aggressivo in virtù di una scheda tecnica molto curata. Pensato anche per farsi notare, grazie a una colorazione molto particolare, realme GT 5G è ufficialmente tra noi e ve ne sveliamo le caratteristiche complete.

Specifiche tecniche di realme GT 5G

Disponibile in tre diverse colorazioni, realme GT 5G colpisce soprattutto nella versione in pelle vegana, gialla e nera, realizzata con una particolare lavorazione che permette di avere una fusione quasi perfetta tra la pelle gialla e la fascia nera che racchiude il comparto fotografico, per dare un senso di velocità senza precedenti.

realme GT 5G può contare su uno schermo AMOLED FullHD (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici, con HDR10+, frequenza di refresh a 120 Hz e supporto completo alla gamma colore DCI-P3. Sotto alla scocca troviamo lo Snapdragon 888 affiancato da 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 non espandibile.

Ottima la connettività, con supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, USB Type-C, presa da 3,.5 mm, speaker stereo con supporto al Dolby Atmos e all’audio Hi-Res. Il lettore di impronte digitali è integrato al di sotto del display, come si conviene a uno smartphone di questo livello.

Buono, ma non strepitoso il comparto fotografico, che utilizza una tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 64 megapixel (f/1.8), ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.3) e macro da 2 megapixel(f/2.4). nella parte frontale, con una soluzione punch hole, è presente un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.5.

La batteria da 4.500 mAh può contare sul sistema di carica ultra rapida cablata Super Dart a 65 watt mentre il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata realmeUI 2.0. Le dimensioni sono pari a 158,5 x 73,3 x 8,4 mm (9,1 millimetri per la versione in pelle) e peso di 186 grammi (186,5 per la variante in pelle).

È possibile attivare la modalità GT premendo un singolo tasto, aumentando le prestazioni, gli effetti dinamici, gli effetti sonori e le vibrazioni, per un’esperienza d’uso multimediale ancora più coinvolgente.

Prezzi e disponibilità di realme GT 5G

realme GT 5G sarà in vendita in Cina dal 10 marzo nelle colorazioni Blue, grigia e in pelle (giallo/nero) a 2.799 yuan (circa 359 euro) per la versione 8-128 GB e a 3.299 yuan (circa 424 euro) per la versione 12-256 GB. Non ci sono al momento informazioni relative alla disponibilità sui mercati internazionali.