L’ultimo rapporto IDC sul mercato mobile dell’area EMEA relativo al 2020 non consente interpretazioni alternative: nel 2020, per colpa della pandemia di Coronavirus, si è registrata la peggiore performance del mercato mobile degli ultimi sei anni. Secondo i dati pubblicati da IDC, il volume di mercato nell’area EMEA è crollato del 4.2% YoY scendendo a 345,2 milioni, tirando giù anche il valore di mercato (-4.6%) a circa 110 miliardi di dollari.

Il 2020 è un anno da dimenticare

In Europa il mercato ha perso il 4.9% YoY con conseguente -3.0% del valore YoY, che di fatto sottolinea l’importante freno al mercato mobile che abbiamo più volte discusso su queste pagine. “In tutta Europa, i consumatori sono passati rapidamente all’acquisto online quando i negozi di telefonia hanno chiuso nella primavera del 2020“, sottolinea Marta Pinto, EMEA Research Manager per IDC. “Il business della telefonia non ha ottenuto la stessa spinta per via del lavoro da casa come il mercato dei PC, ma chiaramente i consumatori stavano valutando di più i loro telefoni mentre facevano fronte alle nuove tensioni di vivere principalmente all’interno delle stesse quattro mura.”

In questa grave situazione di perdita di valore di mercato, i giganti hi-tech hanno fatto il possibile per mitigare i danni. Samsung continua ad essere a tutti gli effetti il leader incontrastato del mercato europeo, Xiaomi è riuscito a sfruttare la grave crisi di Huawei – per colpa del ban USA – a suo vantaggio, mentre Apple ha registrato importanti passi in avanti. Secondo IDC, infine, il mercato europeo degli smartphone tornerà a crescere di unità e di valore durante il 2021.