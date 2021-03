Le fotocamere degli smartphone negli ultimi tempi hanno hanno compiuto progressi a dir poco notevoli, garantendo scatti inimmaginabili soltanto alcuni anni fa ed i modelli della serie Google Pixel rientrano tra i device che fanno registrare i migliori risultati da questo specifico punto di vista, così come ci ricordano dei nuovi scatti di Google Pixel 5.

Tra le novità del Pixel Feature Drop di marzo vi è anche il supporto alla custodia KRH04 Universal Smart Phone Housing, grazie al quale gli utenti Google Pixel potranno usare i loro telefoni per scattare foto e registrare video sott’acqua con tutte le potenzialità dell’app Google Fotocamera.

La possibilità di scattare foto sott’acqua è senza dubbio accattivante ma non tutti saranno disposti ad investire gli oltre 300 dollari richiesti per l’acquisto di questa speciale custodia senza avere certezze sui risultati e per tale motivo il colosso di Mountain View ha deciso di condividere qualche foto di prova.

Guardate le foto subacquee di Google Pixel 5

Nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato su Twitter i seguenti scatti, realizzati con Google Pixel 5 e l’apposita custodia di Kraken:

Sebbene le immagini non siano neanche lontanamente vicine alla piena risoluzione, i risultati sono comunque sbalorditivi, soprattutto se si considera che sono state ottenuti usando un semplice smartphone e non un’attrezzatura fotografica speciale.

Gli scatti subacquei mostrati da Google sono stati tutti realizzati con Google Pixel 5 utilizzando le custodie universali Kraken KRH03 o KRH04, che dovrebbero adattarsi a qualsiasi telefono Pixel (mentre l’app per la connessione funziona con tutti i telefoni Pixel basati su Android 11 o versioni successive).

Se già in occasione della recensione del nuovo modello di punta di Google abbiamo avuto modo di apprezzare le grandi potenzialità della fotocamera di Google Pixel 5, questi nuovi scatti non possono che confermarci che il quantitativo di megapixel o il numero dei sensori non rappresentano gli aspetti più importanti per avere foto capaci di lasciare a bocca aperta.

