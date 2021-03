Da ormai molti anni ci ritroviamo a rispondere a messaggi di ogni tipo utilizzando le emoji. Le simpatiche faccine riescono, molto spesso, a veicolare meglio un messaggio quando le parole non bastano e nel corso del tempo l’Unicode Consortium ha lavorato per aggiungere sempre più emoji inclusive con persone di colore e non solo.

Il client web di Gmail litiga con le emoji

In queste ore è la stessa Emojipedia a sottolineare un singolare bug che affligge la versione web di Gmail e che va a colpire proprio le emoji inclusive. Infatti, com’è possibile notare dalle immagini sottostanti, quando si vanno ad utilizzare queste emoji il client web non è in grado di renderizzarle correttamente causando alcuni glitch grafici.

Se, ad esempio, volete utilizzare l’emoji di un babbo natale donna o magari di una scienziata di colore, il destinatario dell’email non vedrà l’emoji corretta se la leggerà tramite il client web di Gmail. Secondo i dettagli pubblicati da Emojipedia, sembra che il team di sviluppo di Gmail non abbia aggiornato il servizio che si occupa di “tradurre” le emoji per il client web. Purtroppo, al momento, sembra non essere stato ancora scoperto un modo per correggere il bug una volta per tutte.

La nuova UI di YouTube Music su iOS

A distanza di numerosi mesi dal lancio della nuova UI di YouTube Music su Android, il team di sviluppo di Google ha finalmente iniziato il rilascio della nuova interfaccia anche sul client per i dispositivi iOS. Da oggi, infatti, tramite un aggiornamento lato server, la UI della versione 4.17 di YouTube Music per iOS si allinea a quella di Android.

La schermata Now Playing di YouTube Music presenta il nuovo switch in alto per passare rapidamente dalla canzone al video, mentre il tap sulla copertina dell’album permette di condividere, scaricare e avviare una stazione radio sull’artista in riproduzione e molto altro.