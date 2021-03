Avete la necessità di trasferire i contenuti della vostra galleria iCloud all’interno di Google Foto? Sappiate che Apple ha reso disponibile un nuovo tool per rendere l’intera procedura molto più semplice e diretta, senza noiosi passaggi aggiuntivi. Scopriamola insieme.

Come trasferire galleria iCloud su Google Foto

Trasferire il contenuto di iCloud su Google Foto era già possibile, ma richiedeva una procedura non particolarmente esaltante: si poteva eseguire l’upload attraverso l’app ufficiale di Google Foto su iOS, ma si tratta di un procedimento scomodo per chi necessita di trasferire la libreria iCloud già esistente. Ecco che allora Apple viene in soccorso con il nuovo servizio.

Richiedere di trasferire una copia di foto e video archiviati in Foto di iCloud in Google Foto non è immediato e non rimuove o altera i contenuti: il processo richiede dai tre ai sette giorni, periodo nel quale Apple verifica che la richiesta sia stata effettivamente eseguita dal legittimo proprietario dell’account. Alcuni dati e formati potrebbero in ogni caso non essere disponibili per il trasferimento, come gli album smart, Live Photos o file RAW (vedi paragrafo più in basso).

Come trasferire dunque la galleria iCloud su Google Foto? Per avviare una richiesta dovete:

accedere con l’ID Apple a privacy.apple.com selezionare “Transfer a copy of your data” seguire le istruzioni a schermo per completare la richiesta

Successivamente dovrete accedere all’account Google per avviare il trasferimento. Riceverete subito una notifica via e-mail e, nel giro di qualche giorno, una seconda notifica che vi avviserà della conclusione della procedura. Il nuovo servizio pensato da Apple è disponibile nei Paesi dell’Unione Europea (Italia compresa), in Svizzera, nel Regno Unito, in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein, almeno per il momento.

Formati supportati per il trasferimento da iCloud a Google Foto

Come riferito da Apple stessa nella sezione dedicata al supporto, foto e video vengono trasferiti (o meglio, copiati) nel formato originale o in formati standard. Ecco l’elenco di quelli supportati: se non doveste ritrovare tutti i vostri contenuti, sappiate che il motivo potrebbe risiedere dietro al formato non incluso tra i seguenti.

.jpg, .png, .webp, .gif, alcuni file RAW, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx, .mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts e .mkv

Per maggiori informazioni potete fare riferimento al sito Apple.