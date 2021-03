Non è la prima volta che ci troviamo a parlare di un particolare brevetto Xiaomi che ha come protagonista una fotocamera rotante, ma in queste ore scopriamo una soluzione che sposa l’idea di un modulo pop-up con annesso un motorino in grado di garantire la rotazione a 360° sull’asse verticale.

Quattro sensori su un modulo rotante

Il brevetto di Xiaomi risalente alla fine del 2019 è stato presentato al WIPO (World Intellectual Property Organization) solo nelle scorse settimane. Da quel che possiamo notare dalle immagini contenute nella documentazione, il colosso cinese starebbe studiando la possibilità di implementare un modulo fotografico pop-up in un device non ancora mai presentato.

La particolarità del modulo è che, a differenza di ASUS ZenFone 6, la soluzione studiata dall’azienda cinese prevede un modulo in grado di sollevarsi e di ruotare sul proprio asse verticale. In questo modo l’utente avrebbe a disposizione i quattro sensori principali per scattare foto selfie oppure per registrare video, il che offre certamente un vantaggio rispetto alla qualità dei sensori selfie attualmente presenti negli smartphone.

Purtroppo la scoperta di questo brevetto non ci permette di valutare quando e se questa soluzione verrà effettivamente implementata all’interno di un device Xiaomi, ma non nascondiamo la nostra curiosità nel vedere dal vivo un device munito di questo particolare sistema di fotocamera pop-up ruotante.