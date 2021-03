Android Automotive, il sistema operativo di Google pensato per le auto, è al momento disponibile soltanto su Polestar 2 e Volvo XC40 Recharge e dovrebbe essere implementato anche in diversi modelli in arrivo sul mercato, uno dei quali è stato appena presentato: stiamo parlando di Volco C40 Recharge.

La console centrale di Volvo C40 Recharge è molto simile a quella di XC40, caratterizzata da uno schermo verticale affiancato da prese d’aria (il produttore non ha specificato le dimensioni del display ma Android Automotive “si accontenta” di un pannello da 9 pollici sul modello già disponibile).

Le principali caratteristiche di Volvo C40 Recharge

Ovviamente Volvo C40 Recharge può contare sull’integrazione con Google Maps, Google Assistant (ed il supporto ai comandi vocali) e Play Store (con la possibilità di sfogliare e scaricare applicazioni multimediali ottimizzate direttamente dalla propria auto).

La nuova auto di Volvo ha un’autonomia di 210 miglia con una batteria da 78 kWh, che si ricarica rapidamente fino all’80% in appena 40 minuti.

Tra le feature di Volvo C40 Recharge troviamo anche “Pixel light technology” (una soluzione che consente agli utenti di guidare con un fascio luminoso sempre completo grazie ad un sistema in grado di rilevare gli altri veicoli e ridurre all’occorrenza la luminosità di ciascun faro, in modo da evitare di abbagliare gli altri conducenti, il tutto continuando ad illuminare la strada in modo efficiente), una striscia di ambiente retroilluminato che si estende dal volante al vano portaoggetti ed un sistema di aggiornamenti via OTA garantiti nel corso della vita del veicolo.

La nuova auto di Volvo sarà disponibile soltanto online in varie colorazioni (Fjord Blue Metallic, Crystal White Pearl, Silver Dawn Metallic, Sage Green Metallic, Thunder Grey Metallic, Black Stone e Fusion Red Metallic).

Prezzi e data di disponibilità (probabilmente seconda parte del 2021) di Volvo C40 Recharge non sono ancora stati resi noti dal produttore svedese.