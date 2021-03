Continua a crescere il numero di produttori cinesi interessati al mercato italiano, tanto da stringere partnership strategiche con grandi catene di elettronica di consumo per la distribuzione nel nostro Paese. Il caso più recente è quello di vivo che ha annunciato l’accordo con MediaWorld per garantire una maggiore visibilità al brand asiatico sul nostro mercato.

vivo conferma l’interesse per l’Italia

Sulla scia di quanto hanno fatto in passato altri grandi nomi asiatici, come Huawei, Xiaomi e OPPO, anche vivo ritiene che il mercato italiano sia maturo per i propri prodotti, in particolare smartphone e accessori audio. Saranno gli smartphone, in particolare quelli delle serie X e Y, ad aprire la strada nei punti vendita di MediaWorld, ma anche negli scaffali virtuali del sito Internet.

Si tratta dei prodotti più interessanti del brand cinese, con ottime prestazioni, design elegante e attento ai dettagli e una cura per il comparto fotografico, sempre più importante per gli utenti finali. Nelle prossime settimane arriveranno anche i prodotti audio, a partire dalle cuffie auricolari di tipo true wireless, allo scopo di iniziare a creare un vero e proprio ecosistema di prodotti in grado di fidelizzare la clientela.

Per valorizzare fin da subito i prodotti a marchio vivo numerosi punti vendita MediaWorld allestiranno delle vere e proprie isole espositive presidiate da personale specializzato, che aiuterà i clienti a scoprire la gamma di prodotti pensarti per offrire un’esperienza tecnologica senza precedenti.