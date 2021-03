Samsung Galaxy S21, così come i modelli Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, è senza ombra di dubbio uno tra i miglior smartphone Android del 2021. Il colosso sudcoreano è riuscito a confezionare un vero e proprio gioiellino sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello relativo alla multimedialità. Le foto e i video prodotti da Samsung Galaxy S21 lasciano a bocca aperta per la loro qualità, ed in queste ore è direttamente la compagnia a spiegarci cosa avviene dietro le quinte quando si effettua una foto in condizioni di scarsa luminosità.

Tanta IA e miglioramenti automatici

Nel momento esatto in cui un utente preme il tasto virtuale di scatto, l’intelligenza artificiale presente su Samsung Galaxy S21 segue e gestisce un processo descritto in tre fasi, come mostrato nell’immagine soprastante:

la fotocamera registra scatti multipli della scena inquadrata con differenti livelli di esposizione; dopo averli registrati entra in azione il Multi-frame Processing, una funzione che combina tutte le immagini registrate in un unico scatto migliorandone l’illuminazione; l’intelligenza artificiale (AI ISP) si occupa della post-produzione dell’immagine riducendo il livello di rumore e migliorando i dettagli generali.

In un tempo per noi infinitesimale, l’intelligenza artificiale si occupa di scegliere il miglior scatto da una serie di frame multipli – vengono registrati fino a 20 frame -, ne migliora e corregge l’illuminazione e alla fine ne riduce il rumore di fondo.

Lo stesso livello di miglioramento dell’immagine avviene anche quando si effettua uno scatto di sera con zoom a 30x o 100x. Samsung Galaxy S21 è in grado di catturare 20 frame a differenti livelli di esposizione, così da scegliere il migliore e offrire così una foto ricca di dettagli anche in presenza di alti livelli di zoom.