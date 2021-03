OPPO, produttore cinese in forte crescita anche nel nostro Paese, annuncia la nascita di OPPO Crew, una nuova community dedicata agli appassionati di tecnologia che vogliono condividere la propria passione, inclusa quella per il brand, con il resto del mondo.

OPPO Crew, la community degli entusiasti

Se siete Instagrammer, TikToker, YouTuber o Twitcher avere tempo fino al 31 dicembre 2021 per diventare membro della crew. Ha preso il via la ricerca di persone pronte a far crescere il brand OPPO. Per presentare la propria candidatura è sufficiente compilare il form presente in questa pagina, raccontando le proprie passioni e spiegando i motivi che spingono a voler diventare membro delle crew.

Per essere ammessi bisognerà dimostrare di avere spirito creativo, energia di condivisione, conoscenza del brand OPPO e del mondo tech in generale. L’obiettivo che si pone il progetto OPPO Crew è quello di creare un gruppo di appassionati in grado di diventare un punto di riferimento nel mondo OPPO e nella tecnologia, diventando voci del brand, realizzando contenuti creativi e coinvolgenti da condividere con i propri follower.

Nel corso dell’anno i membri di OPPO Crew potranno raccontare l’universo OPPO da un punto di vista privilegiato, grazie alla possibilità di provare in anteprima i prodotti del brand, seguendo training ufficiali e partecipando a eventi unici. Tutti i membri della Crew riceveranno uno speciale kit di benvenuto con gadget e merchandising targato OPPO e potranno diventare protagonisti dei fan meet che verranno organizzati prossimamente in tutto il territorio italiano.