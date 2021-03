L’offerta di cuffie di tipo true wireless, quelle con i due auricolari collegati tra loro senza fili, è in costante crescita, ma spesso è necessario spendere parecchio per avere un prodotto di buona qualità. Non è però il caso delle Lenovo LivePods che vi segnaliamo oggi, che grazie a uno sconto del 60% possono essere vostre a un prezzo decisamente vantaggioso.

Sconto del 60% sulle LivePods di Lenovo

Disponibili in sei diverse colorazioni, le cuffie true wireless Lenovo LivePods si collegano allo smartphone, o a un qualunque altro dispositivo, tramite Bluetooth 5.0 e grazie alla certificazione IPX4 sono resistenti a sudore, pioggia e polvere, e possono dunque essere utilizzati senza alcun problema anche durante gli allenamenti.

Grazie ai driver da 10 millimetri e al doppio diaframma la qualità audio è molto buona e i controlli touch permettono di gestire le chiamate e la riproduzione multimediale in maniera molto semplice. Ciascun auricolare dispone di una batteria da 40 mAh mentre la custodia offre una batteria da 300 mAh che può ricaricare quasi quattro volte entrambi gli auricolari.

Previous Next Fullscreen

In questo modo l’autonomia raggiunge le 12 ore, anche se molto dipende dal volume di ascolto e dalla distanza dalla sorgente audio. La ricarica della batteria interna avviene in circa 90 minuti attraverso un connettore USB Type-C posizionato nella parte inferiore. Le cuffie Lenovo LivePods LP1 sono in promozione oggi su Amazon con uno sconto del 60%, applicato automaticamente al momento del check-out. Potete approfittare dello sconto utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria