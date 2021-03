Con un evento online destinato al mercato cinese, oggi Meizu ha annunciato i suoi nuovi top di gamma Meizu 18 e Meizu 18 Pro, presto disponibili a partire dai mercati asiatici.

Il produttore di smartphone ha inoltre svelato la ROM personalizzata Flyme 9 da tempo in sviluppo e trattandosi di un major update introduce cambiamenti significativi sotto molti punti di vista. Con l’occasione l’azienda ha presentato anche Flyme for Watch progettata specificamente per gli smartwatch.

Meizu presenta Flyme 9: ecco le novità

In termini di design le icone ora si presentano in forma quadrata con bordi smussati abbellite da combinazioni di colori che si fondono bene con lo sfondo anche nel caso di icone di app di terze parti.

Le notifiche e i pulsanti di controllo ora vengono visualizzati affiancati in un orientamento orizzontale più comodo da usare, inoltre Meizu ha anche semplificato l’icona dell’impronta digitale e l’interfaccia dell’applicazione.

Flyme 9 introduce anche alcuni salvaschermi e sfondi interessanti, nonché nuovi temi. Lo sfondo live supporta le modalità chiara e scura e può essere trasformato attraverso diversi livelli.

L’interfaccia è inoltre incorporata con effetti dinamici che coinvolgono lo sblocco con impronte digitali, il riconoscimento facciale, la rotazione dello schermo, i gesti e altro.

Meizu presenta Flyme for Watch

Meizu ha anche presentato la nuovissima piattaforma Flyme for Watch progettata specificamente per gli smartwatch.

Flyme for Watch è dotato di un launcher riprogettato, un centro notifiche e un selettore di scelta rapida che consentono un’interazione semplice e immediata, inoltre gli utenti possono abbinare liberamente i vari elementi dell’interfaccia.

Flyme for Watch supporta la sincronizzazione delle notifiche, il controllo della riproduzione musicale e la funzionalità per trovare lo smartphone, oltre alla funzione di chiamata tramite eSIM che consente allo smartwatch di funzionare in modo indipendentemente dallo smartphone.

Flyme for Watch viene fornito con l’assistente vocale Aicy e lo strumento di pagamento Meizu Pay, tuttavia la ROM personalizzata supporta anche l’installazione di app di terze parti. Le app più avanzate includono Air Travel, Baidu Maps, NetEase Cloud Music, Alipay, Sogou Input Method, QQ e molte altre.

L’azienda ha anche introdotto OneMind smart engine per personalizzare le funzionalità di base in modo approfondito. Meizu ha annunciato che rilascerà il suo primo smartwatch con Flyme for Watch a maggio di quest’anno.

