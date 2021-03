L’animazione di avvio di Android consiste in una serie di immagini che vengono visualizzate in sequenza durante l’avvio del telefono ed è una delle cose più semplici da personalizzare per i produttori di smartphone e gli utenti più esperti.

Fino all’arrivo di Android 10, la schermata di avvio dei telefoni della serie Google Pixel aveva uno sfondo bianco e soltanto con la versione 10 del suo sistema operativo mobile il colosso di Mountain View ha aggiunto un’opzione per impostare un avvio con tema scuro (utilizzata ogni volta che il tema di sistema è impostato in modalità scura).

Una piccola modifica in arrivo per i Google Pixel

Ebbene, pare che il team Google si stia ora preparando a compiere un ulteriore passo, rendendo questa animazione di avvio in modalità scura l’unica opzione disponibile e ciò a prescindere dal tema di sistema definito dall’utente.

Stando a quanto si apprende da un nuovo commit inviato all’Android Open Source Project (AOSP) repository, infatti, sono in programma delle modifiche che confermano che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di utilizzare sempre la versione scura per l’avvio del device, in modo tale che “gli utenti abbiano meno disturbi quando viene eseguito un aggiornamento pianificato di notte”.

Ecco come dovrebbe apparire il menu di avvio (foto a destra):

In pratica, una volta che questo commit sarà implementato in un aggiornamento e che quest’ultimo verrà rilasciato per i telefoni della gamma Google Pixel, gli utenti non avranno più la possibilità di modificare il tema dell’animazione di avvio, dovendosi “accontentare” di quella scura.

Resta da capire se nei progetti di Google l’introduzione di tale novità sia in programma già per i prossimi mesi o se, al contrario, sarà implementata in occasione del rilascio della versione definitiva di Android 12, atteso per l’estate. Staremo a vedere.

