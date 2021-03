Ad inizio marzo, puntuale come un orologio svizzero, Google rilasciava il feature drop con le patch di sicurezza di marzo 2021 e con alcune interessanti feature, fra cui il supporto al VoLTE di ho. Mobile. Inspiegabilmente, però, il colosso di Mountain View è rimasto silente circa il supporto a una feature estremamente importante: il Dual SIM Dual Standby su rete 5G per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G.

Arriva il pieno supporto al DSDS

Prima dell’arrivo del feature drop, i sopracitati smartphone di Google offrivano il supporto al DSDS (Dual SIM Dual Standby) solo per la connettività 4G, pertanto la novità è molto importante per chi utilizza un piano tariffario con connettività 5G. Alcuni utenti, dopo aver installato il feature drop, si sono accorti della presenza dell’icona “5G” di fianco quella delle due SIM presenti sugli smartphone di Google.

Fino ad oggi, gli utenti muniti di Google Pixel 5 o Google Pixel 4a 5G con una SIM fisica e una eSIM attiva, non avevano modo di sfruttare la rete 5G contemporaneamente su entrambe le SIM. L’arrivo del supporto al Dual SIM Dual Standby per entrambi gli smartphone rendere il feature drop di marzo decisamente più interessante, soprattutto per i tanti utenti che hanno acquistato i device Google dall’Italia.

Potrebbe interessarti anche: recensione Google Pixel 5