Dal team di sviluppatori di Google arrivano due novità che rendono più ricca l’offerta di Google Fonts e Google Play Libri.

Google Fonts cambia logo e dà il benvenuto alle icone

Visto che “tipografia e iconografia sono così strettamente correlate”, il team di Google Fonts sta aggiungendo icone Material e implementando un nuovo logo.

Il colosso di Mountain View da tempo mette a disposizione degli interessati un catalogo di font gratuiti e open source (qui trovate il sito dedicato), che ora si sta arricchendo di nuovi contenuti per dare più spazio alle icone ed offrire, così, una soluzione ancora più completa e moderna.

In particolare, sono oltre 2.000 le icone Material che sono state aggiunte, raffiguranti azioni comuni disponibili in cinque stili.

E questo, invece, è il nuovo logo di Google Fonts:

Potete trovare tutte le icone introdotte in Google Fonts sulla pagina dedicata.

Google Play Libri decide di prendersi cura dei più piccoli

Il team di Google Play Libri ha deciso di celebrare il National Read Across America Day con l’aggiunta di un paio di strumenti per rendere le app Android e iOS più amichevoli per i bambini e gli utenti più giovani.

L’app è sempre stata “progettata principalmente per lettori esperti” ma dallo scorso anno il team di Google ha deciso di cominciare ad occuparsi anche di chi è alle prime armi con la lettura ed in particolare di chi sta imparando a leggere (e, di conseguenza, dei suoi genitori).

In caso di apertura di un titolo per bambini in Google Play Libri, gli utenti visualizzeranno un’interfaccia orizzontale con grandi icone, nell’angolo in alto a sinistra sarà presente un grande pulsante per tornare indietro mentre al centro in basso c’è un apposito tasto per:

ascoltare un libro letto ad alta voce, scegliendo se le pagine devono girare automaticamente o manualmente

ridurre lo zoom e scorrere tutte le pagine

aggiungere una pagina ai segnalibri

Inoltre, gli utenti possono toccare qualsiasi parola per ascoltarla ad alta voce ed i libri che supportano tali funzionalità includono anche illustrazioni per aiutare la comprensione e l’apprendimento.

L’app Google Play Libri può essere scaricata dal Play Store: