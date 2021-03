No, quello che vedete in copertina non è un fotomontaggio. Si tratta di uno speaker dalla forma decisamente inusuale, visto che sembra la versione “anabolizzata” di una AirPods. Si tratta in realtà di uno speaker multifunzione, pensato ovviamente per stupire i vostri amici. Costa pochissimo ed è disponibile in cinque diverse colorazioni.

Uno speaker che ricorda le AirPods

Lo speaker MK101, in offerta lampo sul noto store online cinese Gearbest, dispone di uno speaker principale da 2 pollici e di un radiatore per enfatizzare i bassi, così da creare sempre la giusta atmosfera in ogni situazione. Si collega allo smartphone, o a qualsiasi altra fonte musicale, attraverso il Bluetooth 5.0 che garantisce una buona copertura senza incidere particolarmente sui contenuti.

Grazie alla batteria ricaricabile da 1.200 mAh è possibile ottenere un’autonomia che varia dalle 5 alle 8 ore, anche se è necessaria una ricarica da 12 ore per avere nuovamente la batteria a disposizione. Oltre alla connessione Bluetooth, è possibile sfruttare il ricevitore FM per ascoltare le normali radio, senza che sia necessario collegare alcuna antenna esterna.

Lo speaker principale ha una potenza di 5 watt e grazie al microfono, integrato nella parte bassa, è possibile rispondere alle chiamate in vivavoce. Sullo “stelo” dello speaker MK101 sono inoltre posizionati i comandi per controllare la riproduzione multimediale, per accensione e spegnimento, lo slot per le microSD, il connettore microUSB per la ricarica e una porta USB-A per collegare il cavo AUX in dotazione.

Lo speaker MK101 è disponibile nelle colorazioni bianca, acquamarina, blu cielo, nero e pesca a 11,80 euro su Gearbest, utilizzando il link sottostante.

Informazione Pubblicitaria