Se abitate nelle immediate vicinanze di Arese, sede del primo Mi Store italiano, cancellate ogni impegno perché c’è una imperdibile promozione Xiaomi valida esclusivamente oggi. Per festeggiare l’arrivo in Italia di Xiaomi Mi 11 5G il colosso cinese ha preparato una vendita lampo per Xiaomi Mi Watch, che potrà essere vostro a un prezzo scontatissimo.

Vendita lampo solo ad Arese

Solo oggi, dalle 11.30 alle 13.00, e solo nel Mi Store di Arese, potrete infatti acquistare Xiaomi Mi Watch all’incredibile prezzo di 49,90 invece di 129,90 euro, un’occasione davvero irripetibile. Sarà l’occasione per toccare con mano sia lo smartphone che il nuovo Xiaomi Mi 11 5G, che proprio da oggi può essere acquistato anche nel nostro Paese.

Se vi foste perso l’articolo di ieri, vi ricordiamo che Xiaomi Mi Watch è in regalo, insieme a uno sconto immediato di 150 euro, con l’acquisto del nuovo flagship, un’altra offerta bomba preparata da Xiaomi. Per tutti quelli che hanno da poco cambiato smartphone, o che non sono interessati all’acquisto di Mi 11, è quindi possibile ottenere lo smartwatch circolare del produttore asiatico a un prezzo che risulta perfino inferiore a quello di Xiaomi Mi Watch Lite.

Come spesso accade in questo genere di eventi i pezzi in promozione sono limitati, per cui esiste la possibilità che una volta arrivati in negozio la promozione non sia più valida. Ricordate che sul nostro canale Telegram trovate numerose altre offerte, tra cui molto spesso anche smartwatch Xiaomi.