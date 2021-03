WhatsApp, uno dei servizi di messaggistica istantanea più conosciuti e diffusi al mondo, sta introducendo una nuova feature che permette di importare interi pacchetti di sticker di terze parti. Almeno in questa prima fase, il roll out è purtroppo limitato a pochi Paesi.

Insomma, se qualche giorno fa vi avevamo parlato della possibilità di silenziare i video prima di inviarli, oggi abbiamo una nuova funzione comoda da andare a scoprire.

Importare sticker di terze parti su WhatsApp

Dopo un’attesa protrattasi per mesi, WhatsApp sta finalmente introducendo la possibilità di importare nell’app pacchetti di sticker animati personalizzati.

A dirla tutta, allo stato attuale il roll out della feature riguarda soltanto gli utenti in Brasile, Indonesia e India e le versioni dell’applicazione compatibili sono la 2.21.3.19 e successive per Android e la 2.21.31.2 e seguenti per iOS. In ogni caso installare build più nuove – nella fattispecie, la 2.21.40 per iOS e la 2.21.5.6 versione WhatsApp Beta per Android – potrebbe essere d’aiuto (sempre e soltanto in quei tre mercati).

Ciò detto, andiamo a scoprire subito come importare uno sticker pack su WhatsApp.

Come probabilmente sapete già, è possibile creare degli adesivi personalizzati con app esterne come Sticker Maker (eccola sul Google Play Store) che già supporta la creazione di sticker animati da video e GIF: basta scaricare l’app, creare un nuovo sticker pack, selezionare un video o una GIF dalla galleria e lasciar fare a Sticker Maker, che convertirà automaticamente il file in formato webp pronto per essere importato.

Alcune note a margine: ai fini dell’importazione su WhatsApp, ciascun pack deve contenere almeno 3 sticker; gli sticker devono rispettare una dimensione massima, ma Sticker Maker li comprime automaticamente possibilmente preservandone la qualità; le linee guida di WhatsApp prevedono che ogni pacchetto possa contenere sticker animati o statici, non entrambi, pertanto dovrete eventualmente creare più pack.

Utilizzate spesso gli sticker su WhatsApp? Ditecelo nei commenti e scaricate la versione più recente dell’app dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.