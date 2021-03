WINDTRE annuncia interessanti novità per i clienti con il metodo di pagamento Easy Pay in riferimento alla gamma di offerte Mia. A partire dal 4 marzo i clienti con all’attivo un’offerta con metodo di pagamento Easy Pay, potranno sfruttare anche le offerte Mia di cui avevamo parlato all’inizio di febbraio.

Le offerte Mia anche per Easy Pay

In questo caso parliamo delle offerte Mia +Unlimited e Mia Unlimited. Andando con ordine, i clienti WINDTRE con una offerta Easy Pay attiva possono decidere di passare all’offerta Mia +Unlimited che comprende minuti illimitati, SMS illimitati e giga illimitati con prezzi personalizzati da 19,99 euro a 29,99 euro al mese. Per i clienti che invece decideranno di passare all’offerta Mia Unlimited, in questo caso potranno sfruttare minuti illimitati, 500 SMS verso tutti e giga illimitati con prezzi personalizzati da 9,99 euro a 22,99 euro al mese.

Sono inoltre presenti alcune novità per alcuni clienti WINDTRE con all’attivo l’offerta Large Easy Pay. Nello specifico, i clienti che avevano fatto richiesta di attivazione nella versione aggiornata al 23 novembre 2020, si sono ritrovati con una soglia di GB inferiore a quella pattuita. Infatti, a causa di alcuni problemi dei sistemi WINDTRE, alcuni clienti si sono visti riconoscere 40 GB di traffico, ovvero la soglia offerta alla versione Large Easy Pay dismessa il 22 novembre 2020.

Per tale motivo, a partire dal 1° marzo 2021, i clienti interessati da questo problema si sono visti offrire 10 GB aggiuntivi per raggiungere così la soglia corretta di 50 GB.

Very Mobile chiude l’indirizzo email di assistenza

Se siete soliti inviare richiesta di assistenza a Very Mobile tramite l’indirizzo email servizioclienti@verymobile.it, l’operatore MVNO annuncia che presto non sarà più disponibile. La comunicazione viene inoltrata come risposta automatica, e recita:

Ciao, ti informiamo che l’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@verymobile.it è in corso di dismissione. Puoi comunque contattarci chiamando gratuitamente: l’800 994 444, da qualunque numero, per informazioni sullo stato del tuo acquisto online e sull’attivazione della SIM Very; il 1929, dal tuo numero Very, per ogni altra richiesta Per le richieste di disconoscimento, reclamo, recesso o disattivazione, puoi anche utilizzare l’indirizzo email PEC ServizioClienti1929@pec.verymobile.it, aperto alla ricezione anche di email non certificate. Puoi anche consultare la sezione Supporto dell’app o del sito verymobile.it. Se ci hai scritto per modificare i tuoi Consensi privacy facoltativi, ti ricordiamo che puoi farlo in totale autonomia utilizzando le tue credenziali tramite l’app Very, andando nell’apposita sezione ‘Consensi e Condizioni’; in alternativa puoi contattare il 1929 che ti fornirà telefonicamente l’opportuna assistenza oppure mandare una mail all’indirizzo DataProtectionOfficer@windtre.it allegando alla tua richiesta un documento di identità in corso di validità. Se invece non sei più nostro cliente, manda una mail all’indirizzo DataProtectionOfficer@windtre.it allegando alla tua richiesta un documento di identità in corso di validità, oppure puoi contattare il numero verde gratuito 800 994 444 entro 6 mesi dalla disattivazione. Servizio Clienti Very Mobile

