Quest’oggi Sony ha presentato Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2, un eRader realizzato per prendere note in formato digitale e caratterizzato da un display a colori invece del classico pannello E-Ink in bianco e nero.

Caratteristiche Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2

Il fulcro di Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2 è il pannello E-Ink Kaleido 2.5, il primo ad utilizzare la tecnologia E-Ink Carta 1250 che conferisce al dispositivo anche un riconoscimento più rapido degli input tramite stylus.

Frontalmente è presente un pannello da 10,3 pollici con risoluzione da 1404 x 1872 pixel e 227 PPI, in grado di visualizzare a schermo 4096 colori. Il team di sviluppo di Sony ha inoltre implementato un layer Wacom che offre il supporto a quasi tutte le stylus Wacom presenti sul mercato. Secondo le informazioni in rete, si tratta di un enorme passo in avanti rispetto al precedente modello in cui era presente il supporto ad una stylus personalizzata con ricarica tramite porta micro USB.

Al di sotto del pannello è presente un processore Cortex-A53 da 1.8 GHz, 32 GB di storage interno, una porta USB Type-C, un modulo Bluetooth 5.0 e Android 9 Pie. Sono inoltre state aggiunte alcune applicazioni proprietarie, così come un browser web basato su WebKit tramite cui è possibile navigare sul web.

Prezzo e disponibilità Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2

Purtroppo l’azienda non ha rilasciato informazioni circa il prezzo e la disponibilità di Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2, ma sappiamo che al momento è indicato per il solo mercato giapponese.