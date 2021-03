Tra le ultime novità in casa Samsung vi sono quelle che riguardano Samsung Galaxy Watch 3, l’app di messaggistica del colosso coreano e SmartThings Link.

Samsung Galaxy Watch 3 sta per perdere un servizio

La funzione Trova il mio orologio di Samsung sta per diventare meno utile, almeno ciò è quanto emerge da un messaggio inviato dal colosso coreano ai proprietari di Samsung Galaxy Watch 3 e relativo al servizio Ottieni posizione, che verrà interrotto il 15 marzo 2021.

In pratica, i possessori di Samsung Galaxy Watch 3 potranno continuare a utilizzare la funzione Trova il mio orologio all’interno dell’app Galaxy Wearable per individuare il dispositivo fino a quando è nelle immediate vicinanze (e la sua suoneria può essere udita) ma non avranno più la possibilità di ottenere la posizione approssimativa dello smartwatch su una mappa.

Ad ogni modo, i possessori di Samsung Galaxy Watch 3 potranno sfruttare la nuova feature SmartThings Find, introdotta di recente tramite un aggiornamento del firmware, per trovare l’orologio.

L’app Samsung Messaggi in arrivo su Windows 10

Dovrebbe essere presto disponibile sui computer basati su Windows 10 l’applicazione Samsung Messaggi, soluzione che consentirà agli utenti di inviare e ricevere gli SMS direttamente dal proprio computer senza la necessità di effettuare il mirroring attravero Il tuo telefono.

Al momento non ci sono molte informazioni sull’applicazione e Samsung non ha rivelato alcun piano per il suo rilascio ma l’app per Windows 10 esiste ed è stata individuata di recente nel Microsoft Store nella categoria Utilità e strumenti .



Stando a quanto si apprende dalla descrizione ufficiale, l’app è per dispositivi in ​​grado di utilizzare dati mobili (5G e 4G LTE) e l’elenco dei dispositivi compatibili è molto limitato (Galaxy TabPro S, Galaxy Book 10.6 LTE, Galaxy Book 12 LTE, Galaxy Book 2 e Galaxy Book Flex 2 5G). Allo stato attuale, Samsung Messaggi richiede Windows 10 versione 18362.0 (o successiva).

Samsung SmartThings Link sarà abbandonato

A distanza di alcuni anni dal lancio di Samsung SmartThings Link, il colosso coreano ha deciso di interrompere il supporto a tale dispositivo.

Il produttore ha comunicato agli utenti che a partire dal 30 giugno 2021 SmartThings Link smetterà di funzionare e non sarà più possibile utilizzare NVIDIA SHIELD per controllare i dispositivi Zigbee o Z-Wave.

Chi ha investito su questo device per creare un sistema automatizzato per la propria casa, pertanto, dovrà studiare una soluzione alternativa.