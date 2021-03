Sì, Pronto!?!, second brand di Rabona Mobile, in queste ore ha annunciato l’arrivo di una nuova offerta su rete 4G di Vodafone. La nuova offerta dell’operatore virtuale si chiama “Pensa“, è disponibile sia online che nei rivenditori autorizzati ed è indicata per tutti i nuovi clienti o anche per la portabilità da un altro operatore telefonico.

Minuti e SMS illimitati con 100 GB di traffico

Nello specifico, Pensa di Sì, Pronto!?! offre ai nuovi clienti minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati su rete 4G di Vodafone a 9,99 euro al mese senza costi di attivazione.

Gli utenti interessati all’offerta Pensa, dovranno sostenere una spesa iniziale da 25 euro così composta: 15 euro per l’acquisto della nuova SIM (con 25 euro di bonus incluso) e 10 euro per coprire il costo anticipato del primo mese di utilizzo. Ci teniamo a precisare che il bonus da 25 euro incluso nell’acquisto della nuova SIM non può essere utilizzato per i rinnovi delle offerte, ma è utilizzabile per il traffico a consumo entro 12 mesi.

È possibile sottoscrivere l’offerta Pensa direttamente online tramite la compilazione dell’apposito modulo, compresi i dati per il pagamento tramite carda di credito o PayPal.

