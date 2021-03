La OxygenOS 11 Open Beta 3 appena rilasciata per le serie OnePlus 7 e OnePlus 7T introduce finalmente anche sui modelli base la funzione Always-On Display che gli utenti aspettavano e chiedevano a gran voce da tanto tempo.

La feature relativa all’Ambient Display, che per i modelli OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro era stata implementata dalla precedente Open Beta 2, arriva quindi sui più economici OnePlus 7 e OnePlus 7T con la nuova OxygenOS 11 Open Beta 3, il cui rilascio vi avevamo comunicato nella giornata di ieri e che è stato come sempre annunciato con dei thread sul forum ufficiale (a questo link e a questo link).

A dire il vero è stato lo stesso produttore cinese a generare un po’ di confusione in merito alla presenza o meno della feature in questa nuova release: il changelog ufficiale condiviso sul forum parla di implementazione su OnePlus 7 e OnePlus 7T con un futuro aggiornamento, mentre in realtà la funzione è già presente nella Open Beta 3 ed è peraltro correttamente segnalata sul sito ufficiale del produttore. In pratica sul forum è stata condivisa una versione non aggiornata del changelog.

Detto questo, se siete in possesso di un OnePlus 7 o di un OnePlus 7T e avete installato l’aggiornamento alla OxygenOS 11 Open Beta 3, potete attivare la funzione Always-On Display seguendo questi pochi passaggi: Impostazioni > Utilità > OnePlus Laboratory > Always-On ambient display.

Prima di procedere all’attivazione ci sono un paio di caveat che è bene tenere in considerazione: innanzitutto, i primi utenti che hanno provato la feature sui due modelli citati l’hanno trovata alquanto “buggata”; in secondo luogo, la stessa OnePlus avverte che l’attivazione della feature può avere un impatto sui consumi energetici e quindi sull’autonomia del device. Insomma, potrebbe essere il caso di provarla per curiosità, ma di tenerla stabilmente attiva solo dopo una maggiore ottimizzazione.