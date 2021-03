OpenSignal pubblica un nuovo studio su come l’aumento dei dati a disposizione degli utenti ha influenzato l’esperienza mobile nel 2020 in Italia. Come ben sappiamo lo scorso anno ha rappresentato una sfida gigantesca per gli operatori italiani, soprattutto a partire dai mesi di marzo e aprile (ovvero durante il primo lockdown). I dati raccolti da OpenSignal mostrano un incremento senza precedenti circa l’utilizzo di dati su mobile, spesso a discapito però della velocità media di download.

Cresce il traffico dati a disposizione

Tutti gli utenti, indipendentemente dall’operatore telefonico scelto, hanno sperimentato lo stesso pattern: la crescita del tetto di giga a disposizione si è scontrato con un temporaneo abbassamento della velocità di download. Inoltre, entro il mese di dicembre 2020, è stato registrato un incremento del consumo dei dati pari al +36,8% rispetto al mese di gennaio 2020.

Subito dopo il primo incremento durante i mesi di marzo e aprile, è possibile notare una crescita anche nei mesi di giugno, luglio e agosto; in questi mesi gli italiani hanno potuto muoversi nelle regioni italiane spendendo molto più tempo sulle connessioni mobile piuttosto che su quelle casalinghe. La terza fase di crescita, infine, è stata osservata durante l’ultimo trimestre del 2020 a seguito delle restrizioni nuovamente adottate per contenere la propagazione del Coronavirus.

A dicembre 2020 gli utenti su tutti e quattro gli operatori mobile hanno utilizzato un maggior numero di giga rispetto a gennaio 2020, con Vodafone al primo posto con +36,8%, seguito da WINDTRE e TIM con il 27,4% e 25,4%, ed infine Iliad con il 10,4%. Per quanto riguarda la velocità media di download, Iliad e WINDTRE hanno offerto un incremento pari al 18,5% e 14,3%, con TIM come fanalino di coda con -12,5%.

Nonostante tutto, però, è da sottolineare l’incredibile lavoro svolto da tutti gli operatori mobile nel riuscire a gestire una sfida di proporzioni inimmaginabili.

Potrebbe interessarti anche: crescita e situazione attuale del 5G